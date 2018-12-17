تعرفى على موديلات الجاكيت الجلد موضة بموسم شتاء 2019

لطالما كان للقطع بخامة الجلد عشق خاص بموسم الشتاء، تحديدًا الجاكيت الجلد، هذه القطعة التي تظهر للنور كل موسم من خزانة ملابس النجمات والفاشينيستات مهما مرت السنوات، فما رأيكِ بأن نلقي نظرة على موديلات جاكيت جلد، مختلفة من وحي مدونات الموضة وكذلك النجمات.

دانا الطويرش بالجاكيت المشكوك بالدبابيس

هذا الشكل من أنواع الجاكيت سيكون الصيحة الأكثر رواجًا، فبعد أن رأينا اطلالة الماتركس بالنظارات صغيرة الحجم، وأحذية الـ Biker Boots، كان لا بد من اختيار الجاكيت المشكوك بالدبابيس المعدنية ليُكمل المظهر ككل، للصبيّة التي تبحث عن اطلالة تضيف لها الحماس والمغامرة.

الجاكيت القصير باللون الأحمر العنبي مع التنورة من نهى الشربيني

أما المدونة المصرية نهى الشربيني، فقد اختارت الجاكيت القصير بلون دافئ باطلالة حيادية متكاملة، بدرجة الاحمر العنبي، بتنورة وتوب وجاكيت باللون نفسه، بينما اختارت البوت الأبيض الرائج هذا العام ليكسر اللون المحاي

شهد البلان بجاكيت جريء بحزام الخصر

لفتنا ما اختارته الإعلامية شهد البلان بالجاكيت البليزر بكمّ واحد، مع حزام الخصر، لاطلالة أكثر رشاقة وجرأة أيضًا، مناسبة أكثر للحفلات الرسمية بالنهار، مع الكعب العالي الأسود والبنطلون الجلد.

الجاكيت الجلد اللامع على طريقة فوز الفهد

حاولي أن تمتلكي إحدى القطع الجلد اللامعة المستوحاة من أجواء الثمانينيات والتسعينيات، فهي عزيزتي سوف تتربع على عرش موضة شتاء 2019، لهذا اخترنا لكِ هذا الموديل من الفاشينيستا الخليجية فوز الفهد بالجاكيت الفضي اللامع، مع ياقة ، نسقيه مع لوك حيادي بالتوب الأسود، وبنطلون من اللون نفسه، أو ألوان مبهجة لاطلالة لافتة للأنظار.

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