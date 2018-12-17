كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 09:52 صباحاً - عضو بالكنيست الإسرائيلي يُطالب برأس الرئيس عباس ونائبه

طالب عضو الكنيست الإسرائيلي، أورن حزان، الحكومة الإسرائيلية باغتيال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونائبه في حركة فتح محمود العالول.

وقال حزان، مخاطباً وزراء حكومة الاحتلال، خلال المظاهرة التي نظمها المستوطنون أمام مكتب نتنياهو في القدس، أمس الأحد: "نحن نطلب بتسوية كاملة للمستوطنات، نطلب تسوية في عوفرا وعامونا ونرجع إلى جفعات".

وأضاف حزان: "أوقفوا الفرار من المسؤولية، نطالب اليوم برأس أبو مازن، ونطالب برأس نائبه، نطالب اليوم بإعدام (الإرهابيين) وحياة كل جندي تعادل حياة 100، نطالب اليوم بإعدامهم، نقول لوزراء الحكومة: لقد سئمنا"، وفق قوله.