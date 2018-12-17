كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 09:52 صباحاً - محامي ترامب: الرئيس لن يمثل أمام روبرت مولر إلا على جثتي

قال رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن الأخير سيرفض تماما المثول أمام روبرت مولر، المكلف بالتحقيق في احتمال حدوث تنسيق بين روسيا وفريق الحملة الانتخابية لترامب.

واستبعد جولياني، خلال حديث لوسائل اعلام امريكية مثول ترامب امام روبرت مولر، قائلا: "لن يحدث هذا الأمر إلا على جثتي".

وكان ترامب قد اجاب على التساؤلات التي وجهت له من مكتب المحقق مولر، "خطيا".

ويبحث المحققون في احتمال أن يكون ترامب حصل على دعم روسي، خلال الانتخابات التي فاز فيها بالرئاسة على حساب مرشحة الحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون، عام 2016.

وأضاف جولياني أن ترامب لم يكن يعلم بدفع محاميه السابق، مايكل كوهين، مبالغ مالية لشراء صمت امرأتين زعمتا أن ترامب أقام معهما علاقة جنسية.

وقال كوهين لمحطة "إيه بي سي"، الجمعة، إن ترامب كان يعلم بدفع المبالغ المالية للمرأتين، وكان يعلم أن هذا الأمر خاطىء.

وأضاف أن ترامب تصرف على هذا النحو لأنه "كان قلقًا للغاية" حيال احتمال تأثير المرأتين على حملته الانتخابية.