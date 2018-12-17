طرق أختيار العطر الأفضل ليناسب طبيعة العمل

يعتبر تطبيق العطور خطوة جمالية يومية تقوم بها كل سيدة، للحصول على الانتعاش اللازم لتمضية النهار. لكنّ المرأة العاملة ولا سيّما في الأماكن العامة، تحتاج إلى اختيار عطر لا يزعج من حولها من جهة، ويبقى طوال اليوم من جهة أخرى. هل يمكنكِ تطبيق عطركِ المفضل في يوم عمل طويل؟ اكتشفي أسس اختيار العطر المناسب للمرأة العاملة، وما هي أجدد العطور التي يمكنكِ استخدامها.

أولًا ننصحكِ بالتأكد من قانون العمل الخاص بالمؤسسة التي تعملين لأجلها. إذ إنّ بعض الشركات تمنع تطبيق العطور كي لا تسبّبي الإزعاج لزملائك، ولا سيّما في حالات الحساسية. أما إذا كانت العطور مسموحًا بها، فإليكِ أجدد الروائح التي يمكنكِ اختيارها:

- عطرإيلي صعب :

يُعتبر هذا العطر جميلًا ومنعشًا كما أنه ليس ثقيلًا. يحتوي على ملاحظات زهر البرتقال، والياسمين، والباتشولي، وخشب الأرز. كما أنّ الزهور البيضاء مع العسل تمنحكِ رائحة أنثوية لا مثيل لها، مستوحاة من هدوء البحر المتوسط.

- عطر توري برش :

إنه عطر أنثوي وناعم بامتياز. كما يُعتبر العطر الأول من تصميم امرأة، من هنا فهو غني بالروائح التي تشعل الأحاسيس بنعومة. يتكون هذا العطر من أزهار الغريب فروت والبرتقال مع نكهات الحمضيات.

- عطر انفيوزن من برادا :

هذه الرائحة جديدة وكل ما يمكن القول عنها إنها "خجولة"، أي تنثر نعومتها أينما وُجدت، من دون أن تعطي من حولكِ انطباعًا حادًّا عنك. بل تنشر كالسحر رائحة الزهور المنعشة. لذلك فهي الخيار الأنسب للعمل.

- لوبر كانزو :

يُعتبر هذا العطر الطازج خيارًا مناسبًا للمكتب. تتميز رائحته بمقدمه من أشجار القصب والنعناع البري، تختلط مع أزهار المياه العذبة والخوخ. إنه عطر أنثوي ناعم بامتياز.

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