الفانيلا من العطور العالمية الناعمة والمثيرة التي تدوم طويلًا

تدخل الفانيلا في تركيبة العديد من العطور العالمية، وحتى المستحضرات المخصصة لتعطير الجسم، وذلك نظراً الى رائحتها العذبة والمنعشة والتي تدوم طويلاً. وبما أن فصل الخريف قد اقترب كثيراً، فاعلمي أن العطر المناسب في هذا الفصل هو ذلك الذي يعتمد في تركيبته على الفانيلا، وذلك بسبب رائحتها الآسرة والخفيفة في الوقت نفسه.

تعرفي في ما يلي الى أبرز ما يميز عطور الفانيلا عن غيرها من العطور.

تجذب الشريك

تعد العطور المتركزة على نغمات الفانيلا من أكثر العطور الجاذبة للجنس الآخر، لذلك إن كنت على موعد مميز مع الشريك، فلا تترددي في انتقاء أحد عطور الفانيلا، لتتركي أثراً لا يُنتسى لدى الرجل الذي ستلتقين به. فاختاري على سبيل المثال عطر The Scent Intense من Boss Hugo، لتنعمي برائحة لا مثيل لها.

تبعث النشاط والحيوية

تعاني نساء كثيرات من الخمول والكسل في العديد من الأوقات، لا سيما في فصل الخريف، حيث يسبب لهن الطقس في هذه الأوقات حالة من الملل والاكتئاب. إلا أن الفانيلا يمتلك قدرة كبيرة على بث النشاط والحيوية فيك. لذلك، لا تترددي في اختيار عطر يعتمد في شكل أساسي على نغمات الفانيلا لتستقبلي الخريف بكامل جهدك ونشاطك، وتعززي من قوتك النفسية والجسدية.

مناسبة في الفصول كافة

صحيح أن رائحة الفانيلا خفيفة ومنعشة، إلا أنه بالإمكان استخدام العطور المعتمدة على رائحتها في الفصول كافة، لا سيما النساء اللواتي لا يملن الى العطور القوية والثقيلة، وبالتالي فإن عطور الفانيلا هي الخيار الأمثل بالنسبة إليهن.

قد يهمك أيضًا : أفضل العطور العالمية التي صدرت في عام 2018

تعرفي على أفضل العطور النسائية الجذابة لشتاء 2019