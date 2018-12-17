أفضل عطور العود التي تمنحك رائحة أخاذة تأسر القلوب

لقد أصبح العود مادة عطرية أساسية تعتمد عليها الدور العالمية لإطلاق أجمل العطور وأفخمها، وهو يكتسب أهمية كبيرة، بخاصة في عالمنا العربي، حيث تلاقي العطور المعتمدة عليه إقبالًا واسعًا من النساء العربيات، نظرًا إلى رائحته الأخاذة، كما أن له سحرًا خاصًا يجذبهنّ إلى استعماله.

انطلاقًا من ذلك، سنقدم إليك مجموعة من عطور العود التي ستمنحك رائحة أخاذة لا تُنتسى.

"Les Heures Voyageuse"

مجموعة مكونة من ثلاثة عطور هي: Oud&Musk، Oud&Oud، و Oud Santal، أطلقتها دار كارتييه العريقة في عام 2016، وهي ترتكز بشكل أساسي على العود، وتتمتع برائحتها القوية والآسرة، والتي تدوم طويلًا، فإذا كنت من محبات رائحة العود، فلا تترددي في تجربة هذه المجموعة من العطور التي ستجعلك تفيضين سحرًا وأنوثة.

Valentina Oud Assoluto

لا شك أن كل امرأة تطمح إلى أن تكون في أبهى طلة على الدوام، وهذا العطر من فالنتينو سيساعدك كثيرًا في نثر عبيرك أينما حللت، وإضفاء نفحة أنثوية آسرة على شخصيتك، فهي يعتمد في تركيبته على العود بشكل أساسي، إنما تأتي ممزوجة مع نغمات البرتقال والزعفران والفانيليا والهال، كما أنك لا تحتاجين سوى رشة واحدة من هذا العطر، إذ إن رائحته فخمة وتدوم من الصباح وحتى المساء.

Gucci oud

يعدّ هذا العطر مزيجًا آسرًا وخلابًا بين المكونات الشرقية الساحرة والنغمات العصرية الحديثة، حيث يرتكز بالدرجة الأولى على العود، ممتزجًا مع نغمات الكمثري والروزبيري والبرتقال، ليضفي عليك رائحة فريدة من نوعها.

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