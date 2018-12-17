النوم على الظهر خطر.. ما الوضعية المناسبة لنوم الحوامل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي ما أن يخبر الطبيب المرأة بالحمل إلا وتواظب على النوم على الظهر اعتقادا منها أن تلك هي وسيلة الراحة الأفضل، وأنها تتخذ وضعية النوم المناسبة.. فهل النوم على الظهر آمن؟ وما هي الوضعية الأفضل؟ لمزيد من القراءة يمكنك متابعة موقع الكونسلتو

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