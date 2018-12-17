إيمان أحمد تطرح مجموعة أزياء مميَّزة باستخدام الكروشيه

كشفت مصممة الأزياء إيمان أحمد، عن تصميمها مجموعة جديدة من الأزياء باستخدام فن الكروشيه.

وقالت إيمان أحمد، خلال تصريح خاص لها إلى "لايف ستايل": "صممت مجموعة جديدة من الأزياء التي تناسب الشتاء باستخدام فن الكروشيه والخيوط المنسوجة يدويا بدقة عالية، فصممت الفستان والبونشو، والبلوزة والكارديجان، وغيرها من الموديلات التي أصبحت حديثة لكنها منسوجة بفن الكروشيه".

وأضافت إيمان أحمد أن "التصميمات أحيت بها التراث الشرقي القديم والأصيل مع بعض التقنيات الغربية التي تساير الموضة الحديثة، واستغرق تنفيذ المجموعة 7 أشهر حيث إن القطعية تأخذ من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع في تنفيذها، ومزجت من خلال المجموعة العديد من الألوان المختلفة مع بعضها البعض بشكل جذاب، واستخدمت مزيجا بين خيوط الأقطان التي تصلح للارتداء طوال العام والأصواف التي تصلح للشتاء فقط".

وحرصت مصممة الأزياء إيمان، على أن تكون بعض التصميمات يمكن ارتداؤها بأكثر من شكل حتى تستطيع المرأة أن تتغلب على الملل، وتوفيرا لها لأن الملابس أصبحت باهظة الثمن، فيمكن لنفس القطعة أن يتم ارتداؤها كجيب أو شال أو بنشو بأكثر من شكل جذاب ولم يشعر أحد أنها نفس القطعة.

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