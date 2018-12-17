نيكول كيدمان بإطلالة مثيرة بتوقيع Jason Wu

أطلت النجمة العالمية نيكول كيدمان Nicole Kidman ضيفة فى برنامج "Jimmy Kimmel Live"، لتتحدث عن فيلمها الجديد "Destroyer". وقد تألقت الممثلة بفستان كلاسيكي باللون الأسود من مجموعة دار أزياء "Jason Wu" لموسم ربيع وصيف 2019. ويبلغ ثمن الفستان، المتوسط الطول مع فتحة عالية، حوالى 3500 دولار أمريكي. قد يهمك أيضًا : نيكول كيدمان تلمع في فستان أسود بفتحاته الجانبية تألق لافت لنيكول كيدمان وريز ويذرسبون بفستانين مثيرين

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