كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 08:07 صباحاً - بعد فضيحة الـ "فيس بوك" ..عمرو أديب ساخرًا : خدوا بالكم إحنا في الشارع
كتبت : انجي بيومي
عقب الإعلامي عمرو أديب، على زيارة الرئيس السيسي إلى الكلية الحربية فجر اليوم مستقلا دراجة، قائلا: "أنا أهو وأنتم أهو هتلاقوا ناس بتقول طلبة الكلية الحربية كانوا لابسين أصفر للرئيس السيسي".
وعن اعتذار "الفيسبوك" لسرقة حساب 7 ملايين شخص تقريبًا، عقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد: "عشان تفرحوا بالسوشيال ميديا.. كل كلمة بتكتبها في حد شايفها، إحنا في الشارع خدوا بالكم"، مضيفا أننا في عصر السرقة الاليكترونية، والابتزاز الاليكتروني.
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