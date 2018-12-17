كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 08:07 صباحاً - بعد فضيحة الـ "فيس بوك" ..عمرو أديب ساخرًا : خدوا بالكم إحنا في الشارع

كتبت : انجي بيومي

عقب الإعلامي عمرو أديب، على زيارة الرئيس السيسي إلى الكلية الحربية فجر اليوم مستقلا دراجة، قائلا: "أنا أهو وأنتم أهو هتلاقوا ناس بتقول طلبة الكلية الحربية كانوا لابسين أصفر للرئيس السيسي".

وعن اعتذار "الفيسبوك" لسرقة حساب 7 ملايين شخص تقريبًا، عقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد: "عشان تفرحوا بالسوشيال ميديا.. كل كلمة بتكتبها في حد شايفها، إحنا في الشارع خدوا بالكم"، مضيفا أننا في عصر السرقة الاليكترونية، والابتزاز الاليكتروني.