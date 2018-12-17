كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 08:07 صباحاً - التعليم : نعمل على وضع مناهج متخصصة لتدريس التربية الرياضية

كتبت : انجي بيومي

قالت الدكتورة منى مصطفى، مستشار وزير التربية والتعليم للتربية الرياضية والعسكرية، إنها سعيدة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل مادة التربية الرياضية أساسية في المدارس.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع عمرو عبد الحميد، أن الرئيس السيسي يتبنى منظومة تعليمية جديدة، والوزارة بدأت خطوات تفعيل الرياضة كمادة أساسية ضمن مناهجها، موضحة أنه لدينا مدارس رياضية حكومية دخلت الخدمة في أغسطس الماضي.

وتابعت: نعمل على وضع مناهج متخصصة لتدريس التربية الرياضية، ووضعنا منهجًا جديدًا لمرحلة الحضانة وأولى ابتدائي، ونحن نبدأ مرحلة البناء من تحت إلى أعلى"، مشيرًا إلى أن "هناك برامج تتم لزيادة التنمية المهنية لمعلمي التربية الرياضية، وزيادة معرفتهم بتحبيب الرياضة للطلاب".

وأوضحت أنه "سنبدأ تدريس مناهج الرياضة البدنية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وقريبًا سنعلن عن خطة شاملة بشأن الرؤية الجديدة لمادة التربية الرياضية"، مضيفة: "اجتماعات مستمرة لإعلان خطة الوزارة لتدريس مادة التربية الرياضية".

يذكر أن الرئيس السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية في قطاعات الصحة والإسكان وجه بجعل مادة التربية الرياضية مادة تحسب على المجمع، وذلك للحفاظ على صحة الطلاب وأوزانهم.