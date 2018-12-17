كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 08:07 صباحاً - هيثم الحاج يكشف سبب تخفيض عدد المشاركين من مكتبات سور الأزبكية في معرض الكتاب

كتبت : انجي بيومي

قال حربي محسب، أحد أقدم بائعي الكتب في سور الأزبكية، إن تخفيض عدد المشاركين من مكتبات سور الأزبكية في معرض الكتاب إلى 33 مكتبة فقط، يعد مؤامرة على سور الأزبكية، مضيفًا: "إحنا بنستنى معرض الكتاب من السنة للسنة عشان نعيش".

ومن ناحيته عقب الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الأحد، أنهم حريصين على مشاركة كل مكتبات سور الأزبكية في معرض الكتاب، منوهًا بأن المعرض هذا العام سيكون مثيل للمعارض العالمية احتفالا باليوبيل الذهبي للمعرض، وسيعقد في قاعات مخصصة للمعرض.

وأضاف أن من كان يحصل على 500 متر في المعرض العام الماضي سيحصل على 160 متر كحد أقصى وذلك بسبب اعتبارات تنظيمية، مشيرًا إلى أن سور الأزبكية لا يتنافي مع التنظيم الجديد للمعرض، ولكن المساحات قلت، ومن ثم تم تحجيم أعداد تجار الأزبكية المشاركين في المعرض.