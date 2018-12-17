أساور الماس تتربع على عرش موضة 2019

يعتبر السوار من أكثر قطع المجوهرات التي تزيّن إطلالات السيدة دون أن تقيّدها بزمان أو مكان. فبإمكانك أن تزيّني معصمك بسوار الماس ناعم تبقيه طيلة الوقت مع الساعة، كما بإمكانك أن تختاري تصميماً أكثر فذلكة للمساء والسهرات. وفي جولة على أحدث موديلات أساور الماس، لفتتنا هذه التصاميم الغنية.

وخلال جولتنا على أبرز ما قدّمته دور المجوهرات العالمية من مجموعات أساور، لفتتنا بعض تصاميم الـTennis Bracelet كما لفتتنا أساور أخرى تليق بأن ترافق ساعتك وأن تكون خياراً ناعماً وأنيقاً في الوقت نفسه.

اختاري سوارك من الذهب الأبيض والماس، فهذا الثنائي أثبت نجاحاً باهراً على كافة المجوهرات. بإمكانك أن تختاري تصميماً جريئاً ومميزاً كالذي قدّمته دار شانيل CHANEL في مجموعتها سو لو سيني دي ليون Sous Le Signe Du Lion والذي تزيّن بمجسّم الأسد فبدا في غاية الفخامة.

كذلك قدّمت دار دي بيرز De Beers ضمن مجموعة إتيرنيتي Eternity هذا السوار المصنوع من الذهب الأبيض والمرصّع بأحجار الماس والذي يناسب وضعه مع ساعتك الذهبية أو خاتم الألماس.

كما قدّمت دار ديور Dior ضمن خط مجوهراتها ديور فاين جوليري Dior Fine Jewellery سواراً ليس Tennis Bracelet ولكنه يتميز بتصميم ناعم يناسب مختلف إطلالاتك وهذا السوار قدّمته الدار في مجموعة روز دي فان Rose Des Vents.

ومن التصاميم الناعمة التي لفتت نظرنا والتي تصلح لأن تكون رفيقاً لساعة اليد، هذا السوار من شانيل CHANEL والذي قدّمته الدار في مجموعة كوميت Comete وهو مصنوع من الذهب الأبيض ومرصّع بأحجار الألماس

كثيرة هي تصاميم الأساور الناعمة التي ستضيف لمسة عصرية وشبابية إلى إطلالتك، اخترنا منها Tennis Bracelet ومنها أساور بتصاميم بسيطة وفاخرة في الوقت نفسه.

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