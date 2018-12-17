موديلات ساعات مزيّنة بحجر الألماس لإطلالة مميزة وساحرة

مع تضافر جهود دور الساعات العالمية في تقديم أجمل التصاميم وأكثرها ابتكارًا، وسعيها الدائم إلى تلبية الحاجات كافة لزبائنها بتأمين ساعات تجمع بين الشكل الجميل والتقنية العالية، باتت أمامنا مجموعات هائلة من الساعات التي تحتار العين في اختيار الأجمل منها.

ساعة أور كرياتيف من فاشرون كونستانتان "Heures Creatives Vacheron Constantin"

الماس يزين ساعة فاشرون كونستانتان

كثرت تصاميم الساعات التي تقدّمها الدور العالمية موسمًا بعد موسم حتى باتت الخيارات أمامنا كثيرة ومحيرة، ولكن تبقى للساعات المرصعة بالماس رونقها ولمستها المترفة على إطلالاتنا، يكفي أن نضع ساعة الماس في معصمنا حتى يتسم حضورنا بالفخامة والرفاهية، واليوم باتت الساعة الماسية قطعة مجوهرات تتزيّن بها المرأة في أهم السهرات والمناسبات، وهي تكتفي بها ولا حادة لأن تضيف أي قطعة أخرى معها.

ساعة ديفاز دريمز من بولغاري "Diva's Dream Bulgari"

الماس يزين ساعة بولغاري

من أهم دور الساعات والمجوهرات العالمية اخترنا بعض التصاميم التي ستأسرك بفخامتها ورقيّها، اختاري ساعة بانتير دي كارتييه Panthere de Cartier""، المرصّعة بالماس الأبيض والتي تتميّز بطلائها الأسود الذي يتداخل مع حبيبات الماس ليشكّل ثنائيًا جميلًا، أو ساعة لاسترادا ""La Strada من شوبارد" "Chopard بتصميمها الأنثوي الناعم واسحري الأنظار ببريق طلّتك.

ساعة لا سترادا شوبارد "La Strada Chopard"

الماس يزين ساعة شوبارد

وغيرها كثير من الساعات التي برزت في أحدث مجموعات هذا العام والتي كان لحجر الماس حصّة كبيرة في تصميمها، تألقي بموديل الساعة الذي ترغبين به خلال هذا الصيف، اختاري ساعة ملوّنة مصنوعة من الذهب الأبيض أو الأصفر، أو ساعة بميناء مزخرف أو مرصّع بالأحجار الملوّنة لمزيد من الانتعاش، ولكن لا تنسي أن لساعة الماس قدرة هائلة على تحويل إطلالتك إلى إطلالة نجمة متألقة في جميع الأوقات.

تابعي الصور المرفقة واختاري من المجموعة التي عرضناها لك تصميم الساعة الماسية الذي يعجبك.

قد يهمك أيضًا :مجوهرات أساسيّة ورائجة على مرّ المواسم تعرفي عليها

خواتم ألماس من أرقى دور المجوهرات العالمية لمختلف السهرات