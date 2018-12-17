موديلات مجوهرات مرصّعة بأحجار اللؤلؤ البيضاء لاطلالة ناعمة

يتصدّر حجر اللؤلؤ الأبيض الناصع، خيارات المرأة الباحثة عن إطلالة أنثوية. فلهذا الحجر قدرة مذهلة على منح إطلالتك لمسة ناعمة وساحرة، تعكس أنوثتك بأبهى صورها.

ومن مجموعات المجوهرات الجديدة التي قدّمتها الدور العالمية، اخترنا لك بعض القطع التي زيّنها حجر اللؤلؤ الأبيض فزادها غناً وجمالاً، تألقي بها في سهراتك ومناسباتك النهارية على حد سواء.

بإمكانك أن تختاري من مجموعة ديور ديور ديور Dior Dior Dior التي قدمتها ديور فاين جوليري Dior Fine Jewellery مؤخراً، خاتم دانتيل Dentelle ذات التصميم الناعم والمصنوع من الذهب الوردي ويتوسّطه حجر من اللؤلؤ الأبيض.

ومن قطع المجوهرات التي سحرتنا أيضاً، عقد فيستا Festa الذي قدّمتها دار بولغري Bulgari وهو يتميز بتصميمه المعقّد، مصنوع من الذهب الأبيض ومرصّع بأحجار اللؤلؤ والسافير والزمرد.

قد يهمك أيضًا :مجوهرات أساسيّة ورائجة على مرّ المواسم تعرفي عليها

خواتم ألماس من أرقى دور المجوهرات العالمية لمختلف السهرات