كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:51 صباحاً - بالفيديو.. ميدو يتحدث عن صفقات الأهلي والمدير الفني الجديد

ميدو

أكد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، والمستشار الفني الحالي لنادي الوحدة السعودي، أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ظلم حسام غالي، مشيرًا إلى أنه لا أحد كان ‏يعلم ماهية منصبه داخل الفريق.‏

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الماتش" عبر قناة ‏صدى البلد: "أن يعتزل حسام غالي ثم تكلفه بمنصب مجهول داخل الفريق، لا يعرف ماذا ‏يفعل فيه، يعد ظلمًا له، وكان يجب أن يبتعد لمدة عام بعد الإعتزال".

وأضاف: "مع كامل احترامي لهيثم عرابي، فهو يمتلك امكانيات جيدة، ولكن لا يمكن وضعه فى كفة أمام محمد فضل وحسام غالي خاصًة بعد ما قدمه الثنائي للأهلي كلاعبان".

وتحدث ميدو عن صفقات الأهلي الجديدة: "محمد محمود سيكون لاعب كبير جدًا ويجيد التصرف الصحيح بالكرة داخل الملعب، هذا اللاعب رغم صغر سنه قادر على اللعب في خط الوسط ومركز صانع اللعب مع قيامه بأدوار دفاعية جيدة".

وواصل: "محمد محمود لاعب مبشر وخامة وشخصية كبيرة ولا يشعر بالتكبر، على جمهور الأهلي ومصر التفاؤل به".

واستطرد: "كان يجب إنضمام وليد سليمان إلى منتخب مصر رفقة يوسف أوباما ومحمود علاء، ‏لأنهم من أفضل اللاعبين في مصر ويقدموا أداءًا جيدًا جدًا".

وتحدث ميدو عن المدرب الجديد للأهلي: "مارتن لاسارتي يحتاج للدعم، ومساعدة الأدوات المتاحة له، فهناك اسماء كبيرة قادت الاهلي ولكن لم يتم مساعدتهم بالشكل المطلوب".

واستكمل: "مارتن يول لم يفشل مع الأهلي، حصل على بطولة الدوري ولكنه تولى المسئولية الفنيه للاحمر فى وقت غير مناسب والفرنسي باتريس كارتيرون ذكي ومنظم ويجيد التعامل الجيد".

واختتم: "كارتيرون يمتلك خبرات كبيرة فى افريقيا، ولكن بعد الاخفاق الافريقي كان سيتم وضعه تحت ضغط كبير، فكان لابد من رحيله".