كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:51 صباحاً - بيومي فؤاد : الزمالك فوق دماغي وأتوقع حصوله على الدوري المصري

كتبت : انجي بيومي

هنأ الفنان بيومي فؤاد، الزمالك على تقدم أدائهم منذ بداية الدورى حتى الآن، معبرًا عن توقعه بحصول الزمالك على الدوري المصري.

كما وجه رسالة خلال لقائه فى برنامج "كل يوم" مع الإعلامى وائل الابراشي على قناة "ON E"، إلى الأهلي قائلًا: "خلوا الولاد ينبسطوا لأنهم أسعدونا كتير".

وأوضح أن لديه أكثر من صفحة مزيفه عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تم خلالها سب نادي الزمالك على لسانه موضحًا أنه شخصية عامة ولا يمكنه القيام بهذا الأمر، وأضاف: "أنا أهلاوى لكن جماهير الزمالك فوق دماغي".

ومن ناحية آخرى، كشف بيومى فؤاد، علمه منذ البداية بمقلب الفنان رامز جلال فيه، لافتًا إلى أن القائمين على البرنامج لم يخبروه وإنما علم من مصادره الشخصية

ولفت الانتباه إلى ضرورة أن يكون الفنان المتقدم في العمر على دراية مسبقة بالمقلب لأن الأمر خطير من وجهة نظره.

وأشار إلى أن رامز جلال حاول عمل مقلب فيه على مدار ثلاث سنوات، إلا أنه لم ينجح حتى استطاع الإيقاع به فى مقلب "رامز بيلعب بالنار".