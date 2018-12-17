كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:51 صباحاً - عمرو أديب : نفسي أقضي يوم مع طلاب الكلية الحربية

كتبت : انجي بيومي

عقب الإعلامي عمرو أديب، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكلية الحربية فجر اليوم مستقلا دراجة، قائلا: "الريس أخد البسكلتة وطلع على الكلية الحربية مصنع الرجال".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن كلمة الرئيس السيسي لطلاب الكلية لحربية تناولت قضية هامة، وهى علم تدمير الدول، فطالب الكلية الحربية يجب أن يعرف كيف يتم تدمير المجتمعات لتجنب ذلك.

ولفت إلى أن حروب العالم لم تعد رصاص، وإنما تقوم على التقسيم، مضيفا أن تجول الرئيس السيسي بالدراجة في شوارع القاهرة يأتي تزامنا مع حديث الرئيس عن لياقة الجسم، معربا عن أمنيته أن يقضي يوما في الكلية الحربية مع الطلاب.