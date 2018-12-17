كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:51 صباحاً - القومية لـ فيروس سي : نسبة المصابين بمرض السمنة في مصر مفزعة

كتبت : انجي بيومي

قالت الدكتورة ريهام غلاب، مدير الحملة القومية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، إن نسبة المصابين بمرض السمنة في مصر مفزعة، وأن السمنة يرتبط بأمراض أخرى مثل السكر والضغط وفيروس سي.

وأضافت في حوارها ببرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع عمرو عبد الحميد، أن 35 % من المصريين وزنهم تجاوز الوزن الطبيعي، مشيرًا إلى أن المواطن المصري ليس لديه ثقافة الوزن، وعلاقة الوزن بالطول، والحياة الصحية.

وتابعت أن نقص الوعي كان وراء إهمال مرضى السكر والضغط بأهمية الحصول على العلاج، مضيفه: "قمنا بحملة تسويقية محترفة لتوعية أهالينا في الريف والقرى بأهمية العلاج من الأمراض غير السارية".