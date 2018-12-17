كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:51 صباحاً - اليوم - مواجهات نارية مُنتظرة في قرعة دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا

تنتظر الفرق الكبرى انطلاق قرعة دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر لها الواحدة ظهر اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، بمقر الاتحاد الأوروبي للعبة في نيون، بسويسرا.

وكانت مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا انتهت الأسبوع الماضي، وأسفرت عن تأهل 4 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز المحمل بالمال، وثلاثة أندية من إسبانيا وألمانيا، وناديين من إيطاليا وفرنسا.

كما يتواجد أيضا أياكس الهولندي، الفائز باللقب أربع مرات، وفريق بورتو البرتغالي، الفائز باللقب مرتين، ليكملوا أقوى أدوار دور الستة عشر في الآونة الأخيرة.

في السنوات الأخيرة، استطاعت فرق أضعف أن تعبر دور المجموعات مثل بازل وشاختار دونيتسك وجينت، لتعطي طريقا أسهل بكثير لأحد عمالقة القارة الأوروبية للعبور إلى دور الثمانية، ولكن لن يحدث هذا في هذه النسخة.

واحتلت فرق بايرن ميونخ، وريال مدريد، وبرشلونة، وبوروسيا دورتموند، ويوفنتوس، ومانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان، وبورتو صدارة المجموعات.

وسيلتقون مع فرق أياكس ، أتلتيكو مدريد، ليفربول ، ليون، مانشستر يونايتد، روما، شالكه، وتوتنهام، مع وجود شرط يفيد بعدم إمكانية وجود مواجهة تجمع بين فريقين من نفس الدولة أو فريقان التقيا في دور المجموعات.

ويمكن اعتبار فريقا ليون وشالكه الأضعف من بين الفرق المتبقية، ولكن العديد من الفرق صاحبة المركز الأول في مجموعتها ستكون حذرة من مواجهة ثنائي الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول وتوتنهام، كما سيكون فريق أتلتيكو مدريد، الذي يدربه دييجو سيميوني، غير مرحب به خاصة وأنه منافس قوي.

ويسعى ريال مدريد للفوز بلقبه الرابع على التوالي، وهو اللقب الذي سيجعل الفريق، يعادل رقمه القياسي ، الذي جاء في الفترة من 1956 حتى 1960، بالفوز بأربع ألقاب متتالية.

وجاء التتويج بالبطولات الثلاث السابقة بتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يسعى حاليا لقيادة يوفنتوس نحو التتويج بلقبه الثالث.

ويواصل ليونيل ميسي، المنافس الثابت لرونالدو، والذي احتل المركز الخامس في جائزة الكرة الذهبية، قيادة برشلونة بحثا عن الفوز بلقبه الثالث لدوري أبطال أوروبا.

وفاز العملاقان الاسبانيان بسبع بطولات من آخر 10 نسخ للبطولة، فيما حصلت كل من إنجلترا وألمانيا وإيطاليا على لقب واحد.

ومنذ 1996 ، كان فقط فريق بورتو، الذي قاده جوزيه مورينيو للتتويج باللقب في 2004، هو الذي تمكن من كسر هيمنة الدول الأربع الكبرى على اللقب.

وستحدث مفاجأة كبرى إذا تغير هذا الأمر في الأول من يونيو 2019، عندما تقام المباراة النهائية في ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد.

طريقة سحب القرعة

يواجه أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الثمانية أصحاب المراكز الثانية.

ولا يمكن للفرق التي التقت في دور المجموعات أن تلتقي في دور الستة عشر او إذا كانت من نفس البلد.

تقام مباريات الذهاب على ملعب الفرق التي احتلت المركز الثاني يومي 12 و13 فبراير المقبل، أو يومي 19 و20 من نفس الشهر، وتقام مباراة الإياب على ملاعب أصحاب المراكز الأولى يومي 5 و6 مارس المقبل أول 12 و13 من نفس الشهر.

الفرق التي تأهلت لدور الستة عشر كأول مجموعاتها هي : برشلونة، بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، يوفنتوس، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، بورتو، ريال مدريد.

الفرق التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها هي : أياكس، أتلتيكو مدريد، ليفربول، ليون، مانشستر يونايتد، روما، شالكه، توتنهام.