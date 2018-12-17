كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:51 صباحاً - المنتخب السنغالي يتوج بكأس أفريقيا للشباب
المنتخب السنغالي
توج المنتخب السنغالي، مساء الأحد، بكأس أفريقيا للشباب تحت عشرين عاما.
وذكر التلفزيون السنغالي أن التتويج جاء بعد فوز المنتخب السنغالي على نظيره من نيجيريا في المباراة النهائية التي احتضنتها العاصمة الكونغولية، لومي، مساء الأحد.
وأضاف أن السنغال فاز بهدفين لصفر من إمضاء أمادو صانيا ويوسف بدجي.
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