بملابس مكشوفة .. جيهان خليل تكشف عن رشاقة جسمها - اتفرج

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:51 صباحاً - بروتوكول الرأي

في عصر الحريات الذي تعيشه مصر، تتوفر مساحة كبيرة لصاحب كل رأي بإبداء رأيه، وذلك دون التجريح أو الإهانة أو الطائفية أو العنصرية بحق الأخرين.



لذا تعهد البشاير بكتابها:



* الإلتزام بالمصداقية في كل ما ينشر

* عدم التعرض للأخرين بالإهانة أو التجريح

* عدم نشر موضوعات فيها تمييز أو تحقير من الآخرين * عدم نشر موضوعات أو مقالات فيها تعدي على الحريات الدينية * عدم إتهام أي شخص بأي تهمة كانت دون أن تكون مرفقة بأدلة قانونية تثبت الإدانة

* تقع مسئولية مقالات الرأي كاملة على كاتبها.. ونؤكد أنه لن يقبل بها ما يمس الأخرين دون سند قانوني