بملابس مكشوفة .. جيهان خليل تكشف عن رشاقة جسمها - اتفرج

في عصر الحريات الذي تعيشه مصر، تتوفر مساحة كبيرة لصاحب كل رأي بإبداء رأيه، وذلك دون التجريح أو الإهانة أو الطائفية أو العنصرية بحق الأخرين.
لذا تعهد البشاير بكتابها:
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