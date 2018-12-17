كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 02:12 صباحاً - والدة أصغر عريس بكفر الشيخ : دا مجرد خطوبة ومعملناش حاجة غلط

كتبت : انجي بيومي

قالت أم فارس، والدة أصغر عريس بكفر الشيخ، إن نجلها في الصف الثالث الإعدادي، وخطيبته "ندى" في الصف الثاني الإعدادي، لافتة إلى أن "فارس" إذا كان صغيرًا في السن، فلديه عقل كبير، متابعة: "حبينا نأكد إن ندى لفارس، ونفرح شوية".

وتابعت "أم فارس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن "فارس" كان يحب "ندى" وهو صغير، وهذا الأمر شكل له حافز قوي للعمل مع والده خلال الفترة السابقة، معقبة: "احنا ما عملناش حاجة غلط، ودي مجرد خطوبة، لسه قدامه 4 سنوات على الزواج".

ولفتت إلى أنها سعيدة بخطوبة نجلها، ولا توجد ضرورة للتعليق على هذا الأمر من قبل الإعلام، مشيرة إلى أن لديها نجل آخر عمره 10 سنوات، ومن الممكن أن تكرر هذا الأمر معه إذا كان مرتبط.

وأشارت إلى أن نجلها لديه فكرة خطوبة "ندى" منذ أكثر من سنة، وقام بالاستعداد لهذا الأمر من خلال الدخول في أكثر من "جمعية"، ووالده قام بمساعدته ماديًا في إقامة حفل الخطوبة وشراء الشبكة.

وسادت حالة من السخرية من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا فيديو حفل الخطوبة، فجاءت التعليقات: "إيه ده بجد أومال إحنا بنعاني لما نخلص جامعة وبعد الجامعة نخلص جيش وبعد الجيش نلاقي شغل، هو فيه إيه في الدنيا"، وتابعت أخرى: "هي لحقت تختار ده أنا عندي 23 سنة ولسه قاعدة جنب ماما في البيت".

بينما سخر "طارق" من الحفل، قائلا: "الحفلة كانت عبارة عن أطفال كان ناقص شوية والمنظمين يقولوا فصل أولى أول ييجوا يمين، وفصل أولى تاني ييجوا شمال".