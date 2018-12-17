كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 02:12 صباحاً - باهر المحمدي: أمتلك عروض من بلجيكا وإنجلترا.. فيديو

باهر المحمدى

كشف باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، عن تلقيه عروضا خارجية، ونيته الاستمرار مع فريقه وعدم الرحيل في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

المحمدي تحدّث عبر محطة "صدى البلد" في برنامج "الماتش" وكشف عن رغبته في اللعب خارج مصر: "تحدّثت مع إبراهيم عثمان (رئيس الإسماعيلي) وأخبرته أنني أرغب في خوض تجربة الاحتراف على خطى محمد صلاح، فأخبرني أنه لا يمانع ولكن بشرط أن أقدّم شيئا للإسماعيلي أولا، وإن أتتني فرصة فلن تقف الإدارة في طريقي".

مضيفا: "أنا مستمر مع الإسماعيلي في شهر يناير، رغم وصولي عروض خارجية من بلجيكا ومن دوري القسم الأول في إنجلترا، ولكن رئيس النادي حثني على التركيز مع الفريق خصوصا أن الجماهير غير راضية عن وضعنا الحالي".

المدافع الدولي المصري استرجع كذلك فترته القصيرة مع الزمالك على سبيل الإعارة وقتما كان أحمد حسام ميدو مدربا للفريق: "عندما انضممت إلى الزمالك حدثت مشكلة في قيدي، وبالتالي قضيت بعضا من الوقت في التدرب، وبعد أن تم قيدي مباشرة كانت مباراة الأهلي التي خسرها الزمالك وأدت إلى رحيل الجهاز الفني بقيادة ميدو، ولكني واثق أنني كنت سأتحصل على فرصتي لو استمر ميدو".

المحمدي ساهم في انتصار الإسماعيلي بهدفين دون رد على القطن الكاميروني أمس الأحد، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، إذ سجل هدف الدراويش الأول.