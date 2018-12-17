كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 02:12 صباحاً - بالفيديو.. ميدو يكشف بالأدلة ظلم الدولة المصرية لنادي الزمالك

ميدو

تحدث أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة المصرية والمدير الفني الجديد لفريق الوحدة السعودي عن مثله الأعلى في "عدم الخوف" إلى جانب رأيه في مقولة "مبادئ الأهلي".

وقال ميدو: "مثلي الأعلى في المواجهة وعدم الخوف هو محمود الجوهري".

وأوضح خلال ظهوره مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد "الجوهري لا يخاف من أي أحد. رغم أنه من أبناء النادي الأهلي إلا أنه دخل في خلاف كبير مع صالح سليم في وقت لا يقدر فيه أي أحد على ذلك".

وأضاف "الخلاف كان بين ثنائي عظيم بشخصية قوية للغاية وكل شخص نظر للقصة من منظوره الشخصي".

وتابع "الجوهري بعد خلافه مع الأهلي، قاد منتخب مصر ووصل كأس العالم وحقق أمم إفريقيا وجمهور الأهلي نفسه كان يهتف باسم الجوهري في المدرجات رغم الخلاف مع صالح سليم".

وأشار "صالح سليم، رحمة الله عليه، أراد وضع خطوطا عريضة لتفيد الأهلي في المستقبل".

ظلم الدولة لـ الزمالك ومبادئ الأهلي

يُكمل ميدو حديثه قائلا: "ما يميز الأهلي بأنه مهما مر من أزمات، إلا أن كل إدارات النادي حافظت على بعض المبادئ الأساسية، وتلك المبادئ ساعدت الأهلي لتحقيق العديد من البطولات".

ويرى ميدو "مبادئ الأهلي بها جزء من المبالغة ولكنني كنت سأفعل مثلهما. هذا حقهم".

وواصل "الأزمة في الزمالك أن بعض من تولون مسؤولية إدارة النادي، قاموا بإخفاء مبادئ النادي ونحن ندفع ثمن ذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "لابد للجميع من معرفة أن الدولة تسببت في ظلم الزمالك في العديد من الأوقات".

ويدلل "الدولة كانت تتجه لحل مجلس إدارة الزمالك كأسهل حل بالنسبة لها أمام أي مشكلة. يوجد مشكلة في إدارة الزمالك؟ إذا لنحل المجلس. وتلك هي الأزمة".

مرتضى والانتخابات

ميدو واصل حديثه قائلا: "ولذلك أقول دائما بأن من لديه أي مشكلة مع مرتضى منصور، وهذا حق لأي شخص، فليشارك في الانتخابات ويفوز عليه".

وفسر "ترغب في إسقاط مرتضى منصور بسبب خلافاتك معه، شارك في الانتخابات وانتصر عليه لا تتعمد محاولة إسقاطه بالأزمات دون الدخول في الانتخابات لأنك في تلك الحالة لا تنظر ولا تهتم بـ الزمالك".

وشدد "هذا مبدأ لابد أن يستمر للأبد. لا يسقط أي مجلس إدارة الزمالك أبدا بأي طريقة إلا عن طريق الجمعية العمومية".

واستشهد "طاهر أبو زيد عندما قرر حل مجلس إدارة الأهلي، الكل في الأهلي وقف أمامه رافضا هذا القرار، تلك هي المرحلة التي أريد من الزمالك الوصول لها".

وأتم "سهولة قرار الحل بالنسبة للدولة إلى جانب طمع بعض المسؤولين في المناصب، هما سبب أزمات الزمالك".