كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 02:12 صباحاً - ميدو: أنا أول من طلب تواجد أمير مرتضى في الزمالك.. فيديو

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تحدث أحمد حسام ميدو، المستشار الفني لنادي الوحدة السعودي، عن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك.

وقال ميدو في تصريحات لفضائية "صدى البلد": "أنا أول من طلب وجود أمير مرتضى مشرفًا على فريق الكرة بنادي الزمالك".

وتابع: "أمير سيكون له دور فعال في الفترة المقبلة مع الزمالك، ولا أتمنى تواجده في مجلس الإدارة".

وأضاف: "أرغب في استمرار أمير مشرفًا عامًا على فريق الكرة بالزمالك، لأن عضو مجلس الإدارة يتحجم بسبب أمور كثيرة من بينها آراء الأعضاء".

وتطرق ميدو للحديث عن فترة توليه تدريب الزمالك، وقال: "أراد البعض إثبات أنني اتخذت قرارات فنية خاطئة خلال قيادتي للقلعة البيضاء، وكان ذلك بعد رحيلي".

وأكمل: "البعض تهكم عليّ بعد أن توليت المسؤولية الفنية للزمالك، وهم أفراد من المنوطين بمتابعة الفريق".

وأوضح: "لابد من وضع إطار عمل داخل الزمالك لتنظيم النادي، أشجع الأبيض وأولادي وأحفادي سيكونون كذلك، أنا أخاف على مستقبل القلعة البيضاء".

وأكد: "شعرت بهزيمة الزمالك أمام الاتحاد السكندري في البطولة العربية لأن الأخير فريق كبير تحت قيادة القدير حلمي طولان".

وأردف: "ضممت باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي إلى الزمالك منذ سنوات بـ250 ألف جنيه فقط وراتبه كان نفس المبلغ، ولكن النادي استغنى عنه وعاد للدراويش".

واسترسل: "هناك مدربون يخطئون في نظرتهم لبعض اللاعبين، مثل ما حدث من جوزيه مورينيو تجاه محمد صلاح وكيفن ديبروين، وهذا حدث مع باهر في الزمالك".

واختتم: "أنصح باهر المحمدي بالاحتراف الخارجي لأنه لاعب مميز ويجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر بسبب تحركاته وسرعته، كما أنه يؤدي جيدًا في قلب الدفاع، ولكن أفضل ظهور له حينما يلعب في يمين وسط الملعب بجوار 3 لاعبين في الدفاع".

يذكر، أن باهر المحمدي يظهر بشكل لافت في الموسم الجاري ضمن صفوف الإسماعيلي، كما أنه أصبح عنصرًا أساسيًا في كتيبة منتخب مصر.