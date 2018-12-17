كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 02:12 صباحاً - ميدو: بكيت بعد أول خسارة لي مع الزمالك.. فيديو

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كشف أحمد حسام (ميدو) مدرب وادي دجلة والزمالك أسباب توليه مهمة المسستشار الفني لنادي الوحدة السعودي.

كشف نادي الوحدة السعودي، عن قراره بتعيين أحمد حسام (ميدو) المدير الفني السابق للزمالك ووادي دجلة، مستشارًا فنيًا للنادي حتى نهاية الموسم الجاري 2018/2019.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون سبورت": "محاولة العودة للنتائج الايجابية بسرعة هو سبب اسناد المهمة لي".

وأضاف: "المباراة المقبلة أمام الفيصلي السعودي، سأقود الفريق بشكل مؤقت في محاولة، لتحسين الأوضاع بعد رحيل المدير الفني السابق البرازيلي وعندي ثقة كبيرة في اللاعبين".

وأتم: "بكيت بعد أول خسارة لي مع الزمالك وكانت خارج ملعبنا أمام المصري في ملعب السويس، كمال درويش دعمني جدًا وكان موقف مؤثر منه وفوجئت بقرار إقالتي بعد رحيل درويش".

وأتم تصريحاته: "رحيلي عن نادي الزمالك اثناء تدريب الفريق في الولاية الاولى لم يكن قراري".

واختتم: "تقييمي كأفضل محلل ظلمني كمدير فني".