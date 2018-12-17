كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 02:12 صباحاً - ميدو: البعض يكرهني لأني زمالكاوي.. فيديو

ميدو

رد أحمد حسام (ميدو) المستشار الفني لنادي الوحدة السعودي على من انتقدوه خلال مرحلته التدريبية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مدرب فعل ما فعله في مسيرته التدريبية.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الماتش" عبر شاشة صدى البلد: "لا يوجد من حقق مثل ما حققته، فقد دربت الزمالك مرتين والاسماعيلي مرتين ولم أبلغ الـ34 من عمري".

وأضاف: "اعتمدت على لاعبين صغار وقدمت كرة جيدة مع الاسماعيلي وتوليت مهمة رئيس قطاع الناشئين في الزمالك".

وواصل: "الناس اطلقوا حكمهم علي بعد 9 اسابيع مع دجلة ان الفريق سيهبط، قالوا ذلك لأنهم يكرهون ميدو".

واستطرد: "البعض يكرهني بسبب مجاهرتي بزملكاويتي، وبسبب صراحتي الدائمة، ولكن لا أركز مع هذه الفئة، على عكس ماكنت أفعل عندما كنت صغير السن".

وعن انضمام لاعب الزمالك السابق محمود عبدالرازق شيكابالا : "شيكابالا لاعب كبير، وقادر على إفادة أي فريق ينضم إليه، لكن الوقت مبكر للحديث عن الانتقالات داخل الفريق السعودي، سننتظر الوقت ‏المناسب، ونختار تدعيماتنا".‏

وأتمم: "لا توجد أي نية للتفريط في خدمات محمد عواد وسنتفاوض مع الإسماعيلي لضمه بشكل نهائي، والمباريات المقبلة ستشهد ظهوره بشكل أفضل مع الوحدة".