كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 02:12 صباحاً - الكنج يطرح أغنية "لو باقي في عمري" من البوم وطن
طرح المطرب محمد منير، أحدث أغنياته بعنوان "لو باقي في عمري" من ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "وطن" على إحدى شركات المحمول التي تعاقد معها "الكينج" لترويج ألبومه الجديد.
كان منير طرح أولى أغاني ألبومه الجديد خلال الأيام الماضية بعنوان "طاق طاقية".
وحققت نسبة استماع كبيرة في الساعات الأولى من طرحها، وهي من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد رحيم.
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