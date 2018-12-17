كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 02:12 صباحاً - شاهد - هجوم عنيف من المصريين علي حفيظ دراجي بسبب محمد صلاح

أثار المعلق الجزائرى حفيظ دراجى غضب المصريين بعد هجومه على محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى بسبب قوله إن صلاح لا يجيد التسجيل أمام الفرق الكبيرة.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #حفيظ_دراجى بعد هجومه على صلاح خلال تعليقه لمباراة ليفربول ومانشستر وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي تويتر".

وعبرت تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعى عن غضب عارم بسبب تقليل حفيظ دراجى من قيمة ومكانة محمد صلاح وقال مغرد: « يا كابتن حفيظ دراجي ، بنحذرك تستفز المصريين من خلال صلاح ،لأن النهاردة مفيش اي كورة وصلت صلاح اصلا حصار تام عليه وحتى لو وصلت وضيع فهو في نظرنا انضف لاعب في الكوكب والمجرة كلها ، فـبلاش الشغل ده الله يكرمك عشان هتزعل المرة الجاية».

وغرد آخرون "حفيظ دراجي ماله ومال محمد صلاح .. متحامل اوي عليه بصراحة ..الخطأ من كلوب ..في توظيف صلاح في الملعب".