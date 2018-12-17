كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:53 صباحاً - أبحاث - رائحة الجوارب فيها سم قاتل

إذا كنت من أولئك الذين اعتادوا على استنشاق جواربهم المتسخة ذات الرائحة الكريهة، فأنت في أمس الحاجة إلى التوقف عن هذه العادة الغريبة، نظرا لآثارها الخطيرة على صحة رئتيك.

فقد شخصت إحدى مستشفيات الصين حالة رجل اعتاد على استنشاق جواربه كل يوم بعد عودته من العمل بالالتهاب الرئوي الفطري.

ويعد الالتهاب الرئوي الفطري مشكلة صحية خطيرة ويمكن أن يتحول لمرض قاتل، وفقا لدراسة نشرت في موقع Science Direct الطبي.

ونقل الرجل (37 عاما)، ويدعى بنغ، إلى مستشفى في تشانغتشو بمقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين، عندما اشتكى من السعال وآلام بالصدر.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن بنغ قوله للأطباء أثناء فحصة إنه كان "مدمنا على شم رائحة الجوارب التي كان يرتديها"، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الصينية.

ونتيجة لذلك، أصيب المريض بعدوى فطرية، سرعان ما أصابت رئتيه، انتقلت إليه من جواربه المليئة بالجراثيم التي اعتاد على استنشاق رائحتها.

وأحدث هذا الخبر ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، وقال العديد من المستخدمين إنهم اعتادوا نفس الشيء، ولذلك يشعرون بخطر هذه العادة على صحتهم.

وعلق أحدهم قائلا: "السبب الذي يجعلني أشم رائحة جواربي هو معرفة ما إذا كان بإمكاني الاستمرار في ارتدائها في اليوم التالي!".

وقال مستخدم آخر: "ربما يجب علي التوقف عن استنشاق جواربي بعد ارتدائها ليوم كامل"، بينما قال ثالث: "أتعهد بغسل جواربي يوميا من الآن فصاعدا".

وحقق وسم (هاشتاغ) "التهاب الرئة ناجم عن استنشاق الجوارب ذات الرائحة الكريهة" ما يقرب من 65 مليون مشاهدة على موقع "ويبو" للتدوين المصغر في الصين، الجمعة.