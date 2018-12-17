كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:53 صباحاً - عمرو أديب : لو بناخد فلوس على الخلفة كان زمانا أحسن دولة في العالم

كتبت : انجي بيومي

حذر الإعلامي عمرو أديب، من الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن مصر تزيد بمعدلات ضخمة، والمواطنين لا يهتمون بتنظيم الأسرة.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد: "أنا بفكركم، لعل الذكرى تنفع"، منوها بأن مصر تزيد سنويا 2،5 مليون مواطن سنويا، و"محدش يكلمنا على الصين"، لافتا إلى أن المصريين لا يعملون مثل الصينيين "ملناش دعوة بيهم".

وأشار إلى أن الجمع العقلي المصري رغم وجود حملات للتوعية بخطورة الزيادة السكانية "مش مقتنع" بضرورة الانتباه لتلك المشكلة، مضيفا: "إحنا ليه بنعمل في نفسنا كده.. مش من حقنا نعمل كده في الدولة، لو بناخد فلوس على الخلفة كان زمانا أحسن دولة في العالم".

ولفت إلى أن هناك فصول بها 120 طالب، وهناك مدرجات بالجامعات بها 2000 طالب، موجها حديثه للمرأة المصرية باعتبارها هى المتحكم في أمور الأسرة، مؤكدا أن المرأة المصرية تتحكم في الرجل، ومن ثم عليها أن تهتم بتنظيم أسرتها.

ووجه رسالة إلى العاملين في التليفزيون المصري والإذاعات المصرية: "ليس دوركم تسلية الناس.. دوركم توعية المصريين، والوقوف مع قضايا الدولة"، مشددا على ضرورة أن يلعب رجال الدين دورا في توعية المواطنين، كوننا شعب متدين بطبعه.