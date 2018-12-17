كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:53 صباحاً - دراسة - كرنب بروكسل يحمي من السرطان

أكد العلماء أن كرنب بروكسل يستحق لقب مادة فائقة، لأن تناوله يخفض من خطر الإصابة بالسرطان.

وأشار علماء من "Quadram Institute" البريطاني إلى أن نسبة فيتامين C في 80 غراما من كرنب بروكسل (خمس قطع منه تقريبا)، أعلى من نسبته في البرتقال، وتحتوي هذه الكمية على الجرعة اليومية اللازمة من فيتامين K. كما أنها تحتوي على نسبة جيدة من الألياف الغذائية.

ولكن المكونات الأهم للجسم هي "glucosinolates" الموجودة في جميع أنواع الكرنب المعروفة. وتعطي هذه المادة جميع أنواع الكرنب مذاقا مرا خفيفا، ونسبتها في كرنب بروكسل عالية جدا.

وقد بينت نتائج دراسات عديدة أن هذه المادة لا تفيد في عملية التمثيل الغذائي فقط، بل وتضمن الحماية من الأمراض السرطانية. فبعد دخول الجلوكوسينولات إلى الجسم، تتحول إلى مركبات يطلق عليها "isothiocyanates"، تساعد في تخفيض احتمال إصابة الرجال بسرطان البروستاتا العدواني.

ويعتقد العلماء أن "isothiocyanates" تضمن أيضا الوقاية من سرطان الرئة، لأنها تساعد في طرد السموم من الجسم.