كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:53 صباحاً - بعد زواجها من فلوكس...هنا شيحه بلوك صادم اصاب متابعيها

كتب/ أمجد زاهر

أطلت الفنانة هنا شيحة عبر حسابها الشخصيّ على "انستقرام" بإطلالة ولوك جديد لشعرها، إذ غيّرت لون شعرها إلى الأشقر الفاتح.

وعلى الرغم من أنّ جمهور هنا شيحة اعتاد رؤيتها باللون الأشقر، إلا أنّ هذا اللوك على وجه التجديد أثار دهشة واستغراب البعض، حيث أنّ اللون الذي اعتمدته أشقر فاتح للغاية.

استعرضت هنا شيحة اللوك الجديد عبر خاصيّة "ستوري" عبر انستقرام، وكشفت عن مصفف الشعر ربيع مراد الذي استطاع تغيير إطلالتها، ووجّهت له شكر وتقدير للبحث والاهتمام بإطلالتها الجديدة

انهالت التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على اللون الجديد لخصلات شعرها، بعضهم من رحّب باللون الجديد، والبعض الآخر طالبها بتغيير اللون إلى الداكن من جديد.

