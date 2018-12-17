كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:53 صباحاً - خالد بيومي: "أي حد عنده واسطة يقدر يعلق على الماتشات"
معتز عوض
قال الكابتن خالد بيومي، المحلل الرياضي، إن الواسطة تلعب دور كبير في أختيار أشخاص بأعينهم للتعليق على المباريات بالقنوات الفضائية، كنوع من المجاملات".
وأضاف بيومي في مداخلة هاتفية مع مع الإعلامي جمال عنايت، مقدم برنامج " القاهرة اليوم"، الذي يبيث على شاشة " اليوم"، أن " أي حد عنده واسطة يقدر يعلق على الماتشات".
وتابع بيومي، أنه لابد من إعادة حسابتنا في المعلقين الموجودين، والبحث عن مواهب وأصوات يتميزون بدقة المعلومات مثل معلقي شمال إفريقيا والخليج".
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