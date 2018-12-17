كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:53 صباحاً - أيمن الكاشف: المعلقين العرب أخدوا الريادة بسبب القنوات المحتكرة

معتز عوض

أكد الكاتبن أيمن الكاشف، أن المعلقين العرب ":اخدوا الريادة بفعل فاعل بسبب القنوات المحتكرة التى فرضت الاصوات العربية على المصرية ، موضحا أن القنوات المحتكرة للبطولات العالمية تستحوذ على مساحة كبيرة من المساحات العالمية التي بها امتاع بصري ومباريات حصرية.

وتابع الكاديكي خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت، مقدم برنامج " القاهرة اليوم"، الذي يبيث على شاشة " اليوم"، أن الفن في التعليقمتى تقول المعلومة وتوصلها خلا ال90 دقيقة.

وتابع الكاشف، ان ما ينقص المعلق المصري هو التعليق على المباريات التى بها شغف واثارة.

وشدد المعلق الكبير على أن "مهنة التعليق تعتمد على التكرار وتستانث لصوتي وتاخد على طريقة الاداء "

وفي السياق ذاته قال الكابتن حازم الكاديكي، إن المعلقين المصريين الموجودين حاليا، أصبحوا أقل موهبة من الماضي، موضحا أن أختلاف الاصوات والنوعية والموهبة قلت من أيام ميمي الشربيني".