كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:53 صباحاً - بالفيديو.. ليون يُهين موناكو بثلاثية نظيفة في الدوري الفرنسي

أولمبيك ليون

حقق فريق ليون فوزاً كبيراً ومستحقاً على حساب نظيره فريق موناكو , في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على أرضية ملعب ” بارك أولمبيك ليون ” بنتيجة 3-0 , في الجولة الثامن عشر من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم .

ورفع فريق ليون رصيده بعد هذا الإنتصار الكبير والمستحق الى 31 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً في جدول الترتيب العام في انتظار باقي المباريات , في حين تجمد رصيد فريق موناكو عند النقطة 13 في المركز التاسع عشر .

وسجل فريق ليون هدف التقدم عن طريق اللاعب ( حسام عوار ) في الدقيقة ” 6 ” , ثم إضاف فريق ليون صاحب الأرض والجمهور الهدف الثاني عن طريق اللاعب ( نبيل فقير ) في الدقيقة ” 34 ” , لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0 لليون .

ولعب فريق موناكو بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب أليكسندر جولوفين في الدقيقة ” 48 ” , ثم سجل فريق ليون هدف ثالث عن طريق اللاعب ( فيرلاند ميندي ) في الدقيقة ” 59 ” , لينتهي بعدها اللقاء بفوز فريق ليون بنتيجة 3-0 .