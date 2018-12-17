كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:53 صباحاً - بالفيديو.. ليون يُهين موناكو بثلاثية نظيفة في الدوري الفرنسي
أولمبيك ليون
حقق فريق ليون فوزاً كبيراً ومستحقاً على حساب نظيره فريق موناكو , في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على أرضية ملعب ” بارك أولمبيك ليون ” بنتيجة 3-0 , في الجولة الثامن عشر من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم .
ورفع فريق ليون رصيده بعد هذا الإنتصار الكبير والمستحق الى 31 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً في جدول الترتيب العام في انتظار باقي المباريات , في حين تجمد رصيد فريق موناكو عند النقطة 13 في المركز التاسع عشر .
وسجل فريق ليون هدف التقدم عن طريق اللاعب ( حسام عوار ) في الدقيقة ” 6 ” , ثم إضاف فريق ليون صاحب الأرض والجمهور الهدف الثاني عن طريق اللاعب ( نبيل فقير ) في الدقيقة ” 34 ” , لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0 لليون .
ولعب فريق موناكو بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب أليكسندر جولوفين في الدقيقة ” 48 ” , ثم سجل فريق ليون هدف ثالث عن طريق اللاعب ( فيرلاند ميندي ) في الدقيقة ” 59 ” , لينتهي بعدها اللقاء بفوز فريق ليون بنتيجة 3-0 .
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