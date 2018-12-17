كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:53 صباحاً - رئيس منظمة الحج الإيرانية يزور السعودية لأول مرة

توجَّه رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، الذي تم انتخابه في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الجاري، علي رضا رشيديان، إلى المملكة العربية السعودية ،اليوم الأحد، في أول زيارة رسمية له للمملكة منذ تسلمه منصبه.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن “زيارة رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان إلى السعودية، جاءت بدعوة رسمية من وزير الحج السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن”، مشيرة إلى أن “رشيديان سيبحث في المملكة شؤون أمور حج التمتع للموسم المقبل”.

وذكر رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية للصحفيين قُبيلَ مغادرته طهران إلى الرياض “المباحثات مع الجانب السعودي سوف تتركز على استئناف أداء الإيرانيين للعمرة، وكذلك زيادة حصة إيران في موسم الحج”.

وكان شارك حوالي 85 ألف إيراني في إحياء موسم الحج العام الماضي.

وأوقفت السلطات الإيرانية إرسال مواطنيها إلى العمرة منذ العام 2015.