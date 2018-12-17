كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:53 صباحاً - أبو تريكة يُطالب بإقالة مورينيو: دمَّر مانشستر يونايتد

أبو تريكة

حمَّل محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، مسؤولية تراجع نتائج الفريق الإنجليزي هذا الموسم في بريميرليج.

مانشستر يونايتد تلقى اليوم خسارته الخامسة في الدوري هذا الموسم بعد لسقوط أمام ليفربول بنتيجة (3-1) مساء الأحد، مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في خمس مباريات.

وقال أبو تريكة، أثناء تحليله للمباراة عبر "بي إن سبورتس": "مانشستر يونايتد يملك إمكانيات جيدة، لكن المدرب دمر تلك الإمكانيات، والنادي يدفع حاليًا ضريبة التعاقد معه".

وأضاف: "مورينيو مثل الطالب الفاشل الذي لا يذاكر ولا ينجح في امتحانات الشهر، ويطالب بالصبر عليه حتى نهاية العام الدراسي".

وأكمل: "أنصح السير أليكس فيرجسون (المدرب السابق للفريق) بعدم حضور مباريات اليونايتد من أجل الحفاظ على صحته، لأن مورينيو يدمر الماضي والحاضر والمستقبل".

وأوضح: "مورينيو تجاهل إقحام بوجبا ومارسيال وقام بإقحام فيلايني، فكان من الطبيعي أن يخسر، عكس كلوب الذي دفع بشاكيري بحثا عن الفوز من أجل تأمين صدارة الدوري".

وأتم محمد أبو تريكة تصريحاته قائلا: "الحل هو إقالة المدرب فورًا، وبناء فريق ينافس المنافسين الآخرين، مثل ليفربول الذي ضم كيتا وشاكيري وفابينيو وكان الثلاثي من نجوم اللقاء".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد استقبل هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بعد مرور 17 جولة فقط 29 هدفًا، أكثر من التي سكنت شباكه طوال الموسم الماضي (28 هدفًا).