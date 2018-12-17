كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:53 صباحاً - بالفيديو.. هاتريك ميسي يقود برشلونة لإسقاط ليفانتي في الليجا

ميسي وسواريز

عزز فريق برشلونة مساء اليوم موقعه في صدارة الترتيب، بعد تحقيقه فوز مهم على حساب مضيفه فريق ليفانتي بنتيجة ( 5-0 ) في مباراة الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الاسباني الدرجة الأولى التي أقيمت على سيوتات دي فالنسيا، برشلونة رفع رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن إشبيلية وأتليتكو، وتجمد رصيد عند 22 نقطة ليبقى الثامن.

كان المحاولة الأولى في اللقاء عن الدقيقة الخامسة من جانب الأرض عدنما إخترق الغاني إيمانويل بواتينغ المنطقة وسدد كرة خطيرة تصدى لها تير شتيغن، ورد برشلونة بتسديدة من ليونيل عن الدقيقة الحادية عشر لكن تسديدته مرت بجانب المرمى، وفي الدقيقة الحادية والعشرين هدد ليفانتي المرمى الكاتلوني بكرة عرضية خطيرة خرج لها بواتينغ متأخراً قليلاً.

وفي الدقيقة السادسو والعشرين سدد ليونيل ميسي كرة من ركلة ثابتة وصلت سهلة للحارس، وحرمت العارضة فريق ليفانتي من إفتتاح التسجيل عند الدقيقة الثالثة والثلاثين من عمؤر المباراة، عندما تقدم اللاعب روشينا بالكرة ثم لعبها إلى إيمانويل بواتينغ داخل المنطقة، ليسددها الأخير كرة رائعة، ولكنها ضربت في العارضة ونزلت على الأرض وتم إبعادها.

وتمكن برشلونة من إفتتاح التسجيل في الدقيقة 35 عندما تحصل ميسي على كرة من يمين منطقة الجزاء وتوجه بها إلى اليسار ماراً من عدة مدافعين بمهارة كبيرة، ثم رفع الكرة بشكل رائع لسواريز الذي قابلها بتسديدة في المرمى، وجاء الهدف الثاني للبلاوغرانا في الدقيقة 43 عندما إفتك بوسكيتش كرة ومررها لميسي الذي تقدم بها إلى داخل المنطقة ووضعها بيمناه في المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 47، جاء الهدف الثالث للضيوف، بعد كرة إستلمها لويس سواريز وتقدم بها، ثم لعبها إلى جوردي ألبا على اليسار الذي أرسل عرضية أرضية قام سواريز بالتومية عليها بشكل مميز فوصلت لميسي ليسددها النجم الأرجنتيني في الشباك، في الوقت الذي أجرى فيه برشلونة أول التبديلات بدخول آرثر ميلو بدلاً من فيرمايلين.

وفي الدقيقة 55 أبعد حارس ليفانتي كرة خطيرة من لويس سواريز، وعند الدقيقة 60 جاء الهدف الرابع لفريق برشلونة، بعد مجهود مميز ام به لويس سواريز على اليسار أرسل الكرة على الجهة اليمنى أين يتواجد فيدال، ليلعب النجم التشيلي الكرة إلى ميسي أمام المرمى ليسددها في الشباك، وفي الدقيقة 69 سدد البديل آرثر كرى أخرى تصدى لها حارس المرمى.

وفي الدقيقة 76 تعرض لاعب ليفانتي إيريك كاباكو للطرد بتلقيه البطاقة الحمراء بعد تدخل قوي على ديمبيلي، وتقدم ميسي لتنفيذ الركلة الثابة ولكن تسديدته ذهبت عالية، بعد ذلك جاء التبديل الثاني من إيرنستو فالفيردي بدخول كوتينيو بدل فيدال، وفي الدقيقة 80 أضاع سواريز هدف محقق، قبل أن يأتي الهدف الخامس من بيكيه الذي قاد هجمة مرتدة أنهاها بشكل رائع.