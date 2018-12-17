كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:53 صباحاً - بالفيديو.. روما يفلت من كمين جنوى بالدوري الإيطالي
روما
افتك فريق روما فوزاً صعباً ومثيراً من أنياب فريق جنوى , في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على أرضية ملعب ” الأوليمبيكو ” بنتيجة 3-2 , في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من منافسات الدروي الإيطالي الدرجة الاولى .
ورفع فريق روما رصيده بعد هذا الإنتصار الثمين الى 24 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف عن ساسولو , في حين تجمد رصيد فريق جنوى عند 16 نقطة في المركز السادس عشر في سلم الترتيب بفارق الأهداف عن سبال .
وإستطاع جنوى أن يسجل هدف التقدم عن طريق اللاعب ( كريستوف بياتيك ) في الدقيقة ” 17 ” وذلك بعدما سدد أوسكار هيليمارك كرة من خارج منطقة الجزاء مرت من تحت أقدام الحارس أولسن بغرابة ثم تابعها بياتيك في الشباك .
وإستطاع فريق روما أن يسجل هدف التعادل عن طريق ( فيدريكو فازيو ) في الدقيقة ” 31 ” , وذلك بعد ضربة حرة مباشرة من الجانب الأيمن نفذها فلورينزي ليحولها لاعب جنوى ثم وصلت الى فازيو الذي سدد الكرة في الشباك .
وسجل فريق جنوى هدف ثاني عن طريق اللاعب ( أوسكار هيليمارك ) في الدقيقة ” 33 ” , ثم إستطاع فريق روما أن يعدل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول عن طريق اللاعب الشاب ( جاستن كلويفرت ) , لينتهي الشوط الأول 2-2 .
وفي الشوط الثاني من المباراة , سجل روما هدف ثالث عن طريق ( بريان كريستانتي ) في الدقيقة ” 59 ” , بعد كرة من كريستانتي الى كلويفرت الذي هيأها برأسه الى كريستانتي الذي أطلق الكرة في الشباك , لينتهي اللقاء 3-2 .
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