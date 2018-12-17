الامارات | جائزة «كريستو وجان - كلود» تفتح باب المشاركة في نسختها السابعة

شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة «كريستو وجان - كلود» تفتح باب المشاركة في نسختها السابعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الجائزة تسعى إلى تمكين المواهب من إطلاق مسيرتها المهنية في عالم الفنون. من المصدر

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن فتح باب المشاركة في جائزة «كريستو وجان - كلود» لعام 2019، اعتباراً من أمس وحتى 20 يناير المقبل.

وتواصل الجائزة الفنية، التي تنظم برعاية الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، وبالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، في نسختها السابعة هذا العام إلهام وتنمية المواهب الفنية الصاعدة والمبدعة من كل أنحاء دولة الإمارات، في إطار سعيها لتوفير منصة فعّالة تمكّنهم من إطلاق مسيرتهم المهنية في عالم الفنون، من خلال تقديم الدعم اللازم لهم من قبل المختصين في القطاع.

ويُشترط على المتقدمين للمسابقة أن يكونوا من سكان دولة الإمارات من الطلاب الجامعيين أو الخريجين الحديثين الذين نالوا شهاداتهم الأكاديمية خلال السنوات الخمس الماضية. وسيحظى الفائز بجائزة قدرها 10 آلاف دولار لإنتاج أعمال فنية جديدة، بالإضافة إلى 5000 دولار مُقدمة من قبل الفنان العالمي كريستو، لتمويل المشروعات الفنية المستقبلية للفائز بالمسابقة والدراسة واكتساب الخبرة العملية. وتهدف الجائزة إلى تشجيع المتقدمين على ابتكار أعمال فنية وعرض إبداعاتهم، ما يمنح الفائز فرصة قيّمة للانخراط في الحياة المهنية كفنان حقيقي ينتقل من المفهوم النظري إلى المستوى العملي من خلال أعماله المميزة التي يعرضها للمجتمع. ويمكن للمشاركين اقتراح أي مجال للعمل الفني، كالتصوير الفوتوغرافي أو النحت أو الأعمال التركيبية أو أعمال الفيديو.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن الأعمال الفائزة في أكتوبر 2019، لتعرض عقب ذلك في حرم جامعة نيويورك أبوظبي بجزيرة السعديات.

يُذكر أنه تم إطلاق جائزة «كريستو وجان - كلود» عام 2012، بهدف تشجيع ابتكار وتقديم أعمال فنية جديدة ومبدعة في دولة الإمارات، وتشكيل منصة مهمة تمثل نقطة انطلاق للفنانين الشباب في جميع أنحاء الدولة.

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يناير المقبل، الموعد النهائي لتلقي طلبات المشاركة في الجائزة.