الامارات | نجوم «الساعات الأخيرة» ينقذون «الموسم الرمضاني»

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم «الساعات الأخيرة» ينقذون «الموسم الرمضاني» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن أزمة الدراما المصرية الخاصة بالموسم الرمضاني المقبل، في طريقها التدريجي للانفراج، فبعد خروج عدد من النجوم من السباق هذا العام، مثل غادة عبدالرازق ويحيى الفخراني وعمرو يوسف ويسرا ونيللي كريم ومصطفى شعبان ومحمد هنيدي ويوسف الشريف، وغيرهم، إلا أن الأيام الماضية شهدت توقيع عقود مسلسلات جديدة، ستشارك في المنافسة الرمضانية، وعلى رأسها مسلسل للزعيم عادل إمام.

كما أعلن عن تعاقد الفنانة ياسمين صبري على مسلسل يُعد أولى بطولاتها المطلقة، وهو «حكايتي» من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج أحمد سمير فرج. وكان آخر أعمال ياسمين التلفزيونية مسلسل «الحصان الأسود» مع أحمد السقا منذ عامين، ووجدت الفنانة سينمائياً من خلال فيلمي «الديزل» مع محمد رمضان، و«ليلة هنا وسرور» مع محمد إمام.

ويحضر أيضاً النجم محمد إمام لثالثة بطولاته التلفزيونية المطلقة من خلال مسلسل «هوجان» من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل. ونشر إمام، صورة من الملصق الدعائي للمسلسل عبر حسابه على «انستغرام»، والصورة كانت لكتف رجل مفتول العضلات. ولم يحدّد محمد إمام أسماء أبطال المسلسل، وكتب على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه يبحث عن بطلة لا تتجاوز 25 عاماً وتتحدث الإنجليزية والفرنسية بطلاقة، وطلب من أي فتاة تمتلك المواصفات مراسلته.

وبعد خروجه من السباق الرمضاني بخروج الشركة التي تعاقد معها من المنافسة هذا العام، فاجأ الفنان ياسر جلال جمهوره بالإعلان عن بطولة عمل رمضاني جديد من إنتاج شركة سينرجي بعنوان «لمس أكتاف»، ويشارك في بطولته الفنانة أمينة خليل وأحمد زاهر، والمسلسل من إخراج حسين المنباوي.

ومن النجوم الذين أعلنوا مشاركتهم في أعمال رمضانية الفنانة دنيا سمير غانم، التي تعاقدت مع شركة روزناما على مسلسل جديد سيعرض على شاشات شركة إعلام المصريين، ولم تستقر دنيا حتى الآن رغم ضيق الوقت على سيناريو أو فكرة مسلسها الرمضاني الجديد.

كما سيطل الفنان مصطفى خاطر في الموسم بعمل كوميدي من إخراج معتز التوني وتأليف محمد دياب.

مفاجآت

ومن الأعمال الكوميدية التي حجزت مكانها في السباق الرمضاني، خلال الأيام الماضية مسلسل «اسمه ايه» للفنان الكوميدي أكرم حسني، الذي نجح في البطولة المطلقة العام الماضي من خلال مسلسل «الوصية» وقبلها بمسلسل «ريح المدام».

ومن مفاجآت المسلسل أن شيري عادل هي البطلة الأولى أمام أكرم حسني، إذ تقرأ سيناريو العمل حالياً بعدما قدم لها المؤلف أيمن وتار خمس حلقات انتهى من كتابتها. وأبدت شيري إعجابها بالفكرة الكوميدية، التي تدور حول شاب يغير اسمه ليهرب من أزمات. وبينما يستعد الفنان أحمد فهمي لمسلسل كوميدي يتكتم تفاصيله، يحضّر الثنائي شيكو وهشام ماجد لمسلسل كوميدي كتبا قصته.

أمّا النجم أحمد السقا فيضع اللمسات النهائية لمسلسل «بريمو الصعيد» للمؤلف أيمن سلامة والمخرج محمد سامي.

القائمة النهائية

تشمل القائمة النهائية حتى الآن للمسلسلات الرمضانية النجوم: عادل إمام وياسمين صبري ومحمد عادل إمام وأحمد فهمي وشيكو وياسر جلال وعلي ربيع ومصطفى خاطر وأكرم فهمي ودنيا سمير غانم وأحمد السقا ومي عزالدين وأمير كرارة. ولا يعلم أحد هل ستضم نجوماً جدداً أم ستتوقف عند هذا الحد.