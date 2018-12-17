الامارات | «نتفليكس» لبث الأفلام يختبر «إعادة المشهد»

شكرا لقرائتكم خبر عن «نتفليكس» لبث الأفلام يختبر «إعادة المشهد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الخاصية تتيح مشاهدة المقاطع المفضلة واللحظات ذات الذكريات الجميلة بنقرة زر. أرشيفية

يجري موقع «نتفليكس» لبث الأفلام والعروض الترفيهية، مقابل اشتراك عبر الإنترنت حالياً اختباراً لخاصية جديدة ستتيح للمشاهدين إعادة مشاهدة أي مشهد أكثر من مرة.

وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن بعض مشتركي «نتفليكس» لاحظوا إضافة خاصية جديدة إلى نافذة الموقع، إذ تظهر نافذة فرعية آلياً تسأل المستخدم إذا كان يريد مشاهدة هذا المشهد مرة أخرى، بعد ظهور عدد من المشاهد «المميزة» من الفيلم أو العرض.

ونقل موقع صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأميركية عن «نتفليكس» القول «نختبر خاصية جديدة ستعطي الأعضاء القدرة على إعادة مشاهدة المقاطع المفضلة واللحظات ذات الذكريات الجميلة بمجرد نقرة زر»، مضيفاً أن هذه الخاصية مازالت في مرحلة الاختبار ولم يتحدد بعد ما إذا كانت ستُضاف بالفعل أم يتم التراجع عنها في المستقبل.

وقال أحد المشتركين الذي جرب الخاصية الجديدة، إنه في مرات عديدة كان يريد إعادة مشاهدة بعض المشاهد و«أمضي وقتاً كبيراً على (نتفليكس)، وغالباً مع الأطفال هذه تجربة طريفة للغاية».

وكان «نتفليكس» قد اختبر قبل ذلك بث لقطات ترويجية للفيديوهات بين حلقات المسلسلات التي يعرضها أو عرض مشاهد من أحد العروض على نافذة تسجيل الدخول.

وعلى الصعيد الاقتصادي تختبر شركة «نتفليكس» إضافة حزمة عروض للأجهزة المحمولة فقط لجعل أسعار اشتراكها مقبولة في الأسواق الصاعدة.