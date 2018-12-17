الامارات | «421»يحتفي بـ 4 مصورين في «الحضرية والعزلة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «421»يحتفي بـ 4 مصورين في «الحضرية والعزلة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لمياء قرقاش إحدى المشاركات في المعرض الذي يستمر حتى 17 فبراير المقبل. من المصدر

شهد «معرض421»، المركز الفني والإبداعي الذي يقع مقره في ميناء زايد، أول من أمس، حضوراً لافتاً للزوّار، في افتتاح أول معرض مشترك له «الحضرية والعزلة»، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع «جلف فوتو بلس».

ويضم المعرض أعمال أربعة مصورين، تسلط الضوء على العزلة الناتجة عن تخطيط المدن والنهضة المعمارية في البلاد.

ويستكشف معرض «الحضرية والعزلة» الطبيعة الحضرية المتغيرة للدولة من خلال 61 صورة فوتوغرافية، التي تقسم إلى خمس مجموعات، وهي «محطات»، و«مهجور»، و«الاستهلاك»، و«حديقة الحيوانات – دبي»، و«الموضع العبقري».

وتحكي الصور حكاية أماكن مهجورة أو غير مأهولة في الإمارات، التي كانت في يوم من الأيام تضج بالحياة، إلى جانب عدد من المشروعات في مراحل تطوير مختلفة، ومظاهر الأيديولوجيات التي تحفز نمو المدن العالمية وتطورها.

ويقدم المعرض أعمال كل من المصورين ريتشارد ألينبي-برات، ولمياء قرقاش، ومحمد سمجي، وسينيشا فلايكوفيتش، الذين حضر ثلاثة منهم فعالية الافتتاح، كما كانت لولا بوترايت، مديرة «جلف فوتو بلس» ضمن الحضور أيضاً. وفي السياق، قال مدير معرض421، فيصل الحسن: «يمثل افتتاح معرضنا المشترك الأول مَعلماً مهماً في رحلة تطور معرض421 المستمرة، ومن الرائع أن نشهد هذا الإقبال الكبير من الضيوف ووجودهم معنا الليلة لاختبار هذه التجربة المميزة. كما نودّ أن نعرب عن امتناننا البالغ لفريق (جلف فوتو بلس)، حيث يأتي هذا المعرض ثمرة لتعاوننا المشترك معهم، وقد كان لهم دور أساسي في تخطيط المعرض وخروجه بهذه الصورة، والشكر موصول بالطبع للفنانين لما قاموا به من عمل إبداعي رائع». وأضاف الحسن أنه «تم اختيار الصور التي يتم تقديمها بعناية وفقاً لملاءمتها لموضوع المعرض، وهي تتماشى مع هدفنا الأساسي المتمثل في إبراز الموضوعات الإقليمية ودعم المبدعين المحليين».

ويصاحب المعرض إطلاق كتاب فني يفهرس أعمال الفنانين المشاركين، ومجموعة من المقالات حول مفهوم الحضرية والعزلة، إلى جانب قصيدتين تم نظم إحداهما خصيصاً لهذا الحدث، ويستمر المعرض حتى 17 فبراير المقبل.

وجهة ثقافية

يُعد معرض421 مركزاً للإبداع ومساهماً مؤثراً في المشهد الفني لإمارة أبوظبي، ويأخذ على عاتقه دعم الأنشطة التعليمية والفنية والمعارض والفعاليات التجارية الترويجية المرتبطة بالمجالات الفنية المحلية والإقليمية. واستضاف معرض421 منذ نوفمبر 2015، 18 معرضاً قدم خلالها الأعمال الفنية لما يزيد على 400 فنان ومصمم محلي وإقليمي ليصبح وجهةً ثقافية لالتقاء المبدعين خلال مناسباتٍ وفعالياتٍ رسمية أو الاجتماع لنقاش الأمور الفنية. ويوفر معرض421 لأفراد الجمهور فرصة لاستكشاف مواهبهم عبر برامجه التفاعلية مثل جلسات الحوار وورش العمل وعروض الأفلام وعروض الأداء.

المعرض الجديد يستكشف الطبيعة الحضرية لدولة الإمارات، وكيف تؤثر في تجربة سكانها.