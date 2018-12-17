الامارات | 5 شركاء عالميين يثرون «القمة الثقافية 2019»

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شركاء عالميين يثرون «القمة الثقافية 2019» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - القمة الثقافية منصة تجمع قادة ورواد عالم الفنون والإعلام والسياسة العامة وصانعي التكنولوجيا. من المصدر

تنطلق «القمة الثقافية 2019» خلال الفترة من 7 - 11 أبريل المقبل في منارة السعديات بأبوظبي، بالتعاون مع خمسة شركاء عالميين يمثلون قطاعات حيوية في المجال الفكري، بما فيها القيادة الثقافية، والتخطيط للسياسات الثقافية وممارساتها، والأدوار المتغيرة للإعلام والفنون والمتاحف والتكنولوجيا.

وتضم قائمة شركاء القمة الثقافية التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، كلاً من: «ذا ايكونمست إيفنتز» التي ستقدم خبرتها لمناقشة القضايا المتعلقة بالإعلام وسياساته، فيما تستعرض «اليونسكو» خبرتها في مجال التراث بشقيه المادي والمعنوي، وتشارك الأكاديمية الملكية للفنون من المملكة المتحدة في الثيمة المتعلقة بمجال الفنون، وفي المتاحف يسلط متحف ومؤسسة سولومون آر. غوغنهايم الضوء على المتاحف ودورها في إرساء مفاهيم الثقافة. وفي التكنولوجيا الثقافية يقود عملاق الإنترنت «غوغل» النقاشات حول التقنية والفنون والتحولات المتوقعة على الثقافة.

من جهته، قال رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، محمد خليفة المبارك: «لقد جذبت (القمة الثقافية) في السنتين الماضيتين اهتمام المؤثرين العالميين في مختلف المجالات التي تصب في الوعي الثقافي والتطور الفكري، لذلك نرحب بالشركاء العالميين الذين سيدعمون القمة في دورتها المقبلة، بخبرتهم الواسعة في العمل الثقافي والإعلامي والفنون والتراث والمتاحف، لبحث تطوير المساهمة في نمو المجتمعات المعاصرة بأساليب مستدامة وتحقق الغاية منها».

وتُعد القمة الثقافية منصة عالمية تجمع قادة ورواد عالم الفنون والإعلام، والسياسة العامة، وصانعي التكنولوجيا لتحديد الطرق التي يمكن من خلالها أن تلعب الثقافة دوراً محورياً في زيادة الوعي، وبناء جسور التواصل، وتعزيز التغيير الإيجابي.