كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 10:20 مساءً - الرئاسة: زيارة السيسي للنمسا "تاريخية" لأنها تأتي بعد 12 عاما

معتز عوض

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة السيسي للنمسا تاريخية، لأنها تأتي بعد 12 عاما، إذ كانت آخر زيارة لرئيس مصري إلى فيينا عام 2006، موضحا أن الرئيس سيحضر المنتدى رفيع المستوى بين اتحادي أوروبا وأفريقيا، الذي سيكون بمثابة انطلاقة الشراكة والتعاون بين القارتين.

وأضاف "راضي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن المنتدى يختلف عن القمة الأوروبية الأفريقية المعتادة، مشيرا إلى أن تلك هي القمة الأولى من نوعها وتعتبر إضافة جديدة، ولكن في نفس المسار، وهو التعاون لخلق المزيد من فرص العمل والاستثمار والاقتصاد والنهوض بالأحوال التجارية والاقتصادية بصفة عامة للدول الأفريقية.

وتابع السفير، أن القمة سيكون بها جلسة خاصة بالشئون السياسية وجلسات خاصة لدفع الاستثمار وتفعيله في أفريقيا وخلق فرص عمل والاهتمام بالشباب والابتكار والتكنولوجيا والحكومة الإلكترونية.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وصل إلى فيينا، اليوم، في زيارة رسمية لمدة 4 أيام، للمشاركة في أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزيز الشراكة بينهما.

وتأتي مشاركة الرئيس في المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كلٍ من المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي والرئيس الرواندي بول كاجامي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.