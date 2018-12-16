كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 10:20 مساءً - شاهد.. البوستر الدعائي الرسمي لمسرحيه "٣ أيام في الساحل"

أعلن مجدي الهواري عن البوستر الدعائي الرسمي لمسرحية الفنان محمد هنيدي "3 أيام في الساحل" المقرر انطلاق عرضها يوم 10 يناير المقبل، معلنا خلاله عن فتح حجز التذاكر أمام الجمهور من الآن للعرض.

ويعد هذا العرض بمثابة عودة لهنيدي للمسرح بعد غياب سنوات طويلة ويشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد ومحمد ثروت وأحمد فتحي وندا موسي، وسيعرض علي مسرح أحد الفنادق بمدينة 6 أكتوبر.

