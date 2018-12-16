كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 10:20 مساءً - أحمد موسي: الرئيس السيسي يواصل لفتاته الإنسانية بامتياز

معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الرسمية إلى فيينا التي تستغرق 4 أيام سيقوم بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات مع الجانب النمساوي.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن الاتفاقيات المقرر توقيعها ستكون في قطاعات التكنولوجيا والتعليم العالي والصناعة والتجارة والتعاون الدولي بين البلدين والاستثمار.

وتابع الإعلامي: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك في القمة الإفريقية والعربية وهو الرئيس الإفريقي الوحيد ما بين 50 دولة مشاركة في المنتدى الإفريقي الأوروبي الذي وجهت إليه دعوة رسمية ليقوم بزيارة إلى النمسا، وعقد عدة جلسات مباحثات واتفاقيات مع الجانب النسماوي على هامش حضور المنتدى.

وكشف أن المنتدى الأوروبي الإفريقي سيتم عقده يوم الثلاثاء وتمت دعوة المستشار الألمانية انجيلا ميركل، ولكن تعذر حضورها، وسيقوم الرئيس خلال الزيارة بعقد لقاءات مع مجلس الأعمال المصري النمساوي.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتلقي بثلاث أسر مصرية لأول مرة في النمسا، وتعرض عدد منهم لحادث توفي على أثره 3 مصريين وسيقوم الرئيس السيسي بمقابلة أسر المتوفين الثلاثة وهي لفتة إنسانية بامتياز من جانب السيسي.