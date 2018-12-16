كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 10:20 مساءً - نبيل عبد الله عضو عليا الوفد: زيارة الرئيس السيسى للنمسا تعزز علاقاتنا مع 50 دولة أوربية وافريقية

أشاد المهندس نبيل عبد الله عضو الهيئة العليا لحزب الوفد بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى النمسا التى تبدأ اليوم ولمدة 3 ايام مؤكدا انها زيارة هامه لانها تتضمن شقين الأول تدعيم العلاقات مع قادة وكبار المسؤولين فى 50 دولة افريقية و دول أوروبا حيث سيحضر الرئيس السيسى المنتدى الاوروبى الافريقى الذى ينعقد بالنمسا وخاصة أنه سوف ترأس مصر الاتحاد الافريقى مع بداية 2019 واضاف انه مما لاشك فيه أهمية تدعيم العلاقات مع تلك الدول الأوروبية والافريقية وخاصة سياسيا واقتصاديا وفى مجال مكافحة الإرهاب واشار المهندس نبيل عبد الله عضو الهيئة العليا لحزب الوفد فى بيان له اليوم ان الزيارة لها شق ثانى هام ايضا ويتضمن دعم العلاقات المصرية النمساوية على المستوى السياسى والتعاون الاقتصادى والاستثمار وفى مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة الهجرة غير الشرعية و القضية الفلسطينية وشدد المهندس نبيل عبد الله على أهمية جولات الرئيس السيسى الخارجية التى ينتج عنها نتائج إيجابية اقتصاديا واستثماريا وامنيا لمكافحة الإرهاب خاصة مع دور مصر البارز فى قصم ظهر الارهاب الاسود كما ان تلك الزيارات تكشف الدور السياسى الكبير لمصر دوليا وإقليميا

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